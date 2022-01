Tom Brady puede retirarse de la NFL para estar con su familia

"Jugar al fútbol me da mucha alegría. Me encanta. Pero no jugar al fútbol, también me da mucha alegría ahora, con mis hijos envejeciendo y viéndolos desarrollarse y crecer. Entonces, todas estas cosas deben considerarse y lo serán. Y, ya sabes, la parte divertida siempre es que la mayoría de los muchachos se retiran y luego se mudan a Florida. ¡Yo ya estoy en Florida! Así que es realmente confuso, incluso para mí", concluyó.