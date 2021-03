Tom Brady sorprendió al mundo entero al dar a conocer su número de teléfono celular para acercarse más a sus fanáticos con solo una regla , no enviarle mensajes durante los días de partido de Tampa Bay Buccaneers en la NFL .

"Oye, ¿qué onda todos? Esta es una verdadera primicia para mí. Pero me han convencido para que entregue mi número teléfono celular al Internet. Entonces, escuche, la regla número 1 antes de entrar en esto: no enviar mensajes de texto los días de juego.

“Realmente, sin embargo, esto es una herramienta que me permitirá comunicarme más directamente con mis fans y mis seguidores donde realmente podemos hacer un mejor trabajo respondiendo a ustedes y sus preguntas y todos los grandes mensajes. A veces se vuelve difícil clasificar el 'apestas, Brady' en los comentarios. Sé que ha habido bastantes de esos a lo largo de los años, generalmente de los fanáticos de los Jets.

"Pero para ser claros: si me envías un mensaje de texto 'apestas', sí, lo veré y puedo o no responder. Entonces, envíame un mensaje. Les prometo que me pondré en contacto con tantos de ustedes como sea posible cuando tenga tiempo".