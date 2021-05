El mariscal de campo Aaron Rodgers no se presentó el lunes al primer día de actividades organizadas voluntarias ( OTAs ) del equipo de Green Bay Packers , de acuerdo a reportes de varios medios en los Estados Unidos este lunes.

Rodgers, de 37 años, fue objeto de rumores de intercambio de cara al NFL Draft 2021 el mes pasado. Después de la derrota de Green Bay ante los Tampa Bay Buccaneers en el Campeonato de la NFC en enero, El QB dijo a los periodistas que "el futuro de muchos de los muchachos es incierto, incluido yo mismo". Más tarde aclaró sus comentarios en una aparición en "The Pat McAfee Show", diciendo: "No creo que haya ninguna razón por la que no volvería".