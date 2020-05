El primer duelo de Tom Brady y Rob Gronkowski se dará el domingo 13 de septiembre ante los New Orleans Saints.

El equipo de Bill Belichick no ha contado con un quarterback titular que no sea Brady desde el 2000.

Pittsburgh Steelers y New York Giants se enfrentarán en la 'Gran Manzana', el lunes por la noche a las 18:15 horas; mientras que Tennessee Titans vs. Denver Broncos será a las 21:10 horas.

Resalta también que Allegiant Stadium, la nueva casa de los Las Vegas Raiders, se inaugurará oficialmente el 21 de septiembre ante los New Orleans Saints, en juego de lunes por la noche de la semana 2.

Estos duelos se darán en las semanas 1 y 9 ante los New Orleans Saints comandados por el quarterback Drew Brees; mientras que el juego ante los Packers de Aaron Rodgers será en la semana 6, el domingo 8 de octubre.

El hecho de que los Chiefs disputen este encuentro no es una sorpresa en absoluto, ya que el campeón defensor del Super Bowl ha acogido el tradicional partido inaugural del jueves por la noche en 14 de los últimos 16 años.

McCarthy no enfrentará a su exequipo, Packers, en la temporada regular, sin embargo Rivera se medirá a su equipo previo, los Panthers, en la semana 16, el domingo 27 de diciembre.

El Día de Acción de Gracias se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre y los juegos calendarizados para esa fecha son Houston Texans vs Detroit Lions, Washington Redskins vs Dallas Cowboys, y Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers.