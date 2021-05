Los Bucs de Brady abrirán la temporada de la NFL ante los Cowboys

Desde los Oakland Raiders de 1977, un equipo ganador del Super Bowl no devolvió los 22 titulares como lo están haciendo los Buccaneers. Con el gerente general Jason Licht y el entrenador en jefe Bruce Arians habiendo llevado a cabo su agenda de temporada baja a la perfección, la forma en que se desarrolle en el campo comenzará a concretarse el segundo jueves de septiembre.

Los juegos de las 1:00 pm ET - Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills - Minnesota Vikings @ Cincinnati Bengals - Jacksonville Jaguars @ Houston Texans - Arizona Cardinals @ Tennessee Titans - Philadelphia Eagles @ Atlanta Falcons - New York Jets @ Carolina Panthers - San Francisco 49ers @ Detroit Lions - Seattle Seahawks @ Indianapolis Colts - Los Angeles Chargers @ Washington Football Team

Los juegos de las 16:25 pm

- Cleveland Browns @ Kansas City Chiefs

- Miami Dolphins @ New England Patriots

- Green Bay Packers @ New Orleans Saints

- Denver Broncos @ New York Giants.