Experto en enfermedades infecciosas augura NFL sin aficionados

"Este es un virus respiratorio, por lo que se propagará al eliminar el virus", dijo. "El problema con la eliminación del virus es que, si lo tengo en la faringe nasal, se desprende y me limpio la mano contra la nariz, ahora está en mi mano. Luego me toco el pecho o el muslo, y luego en esas zonas durante al menos unas horas. El sudor como tal no lo transmitirá, pero sí las personas están en contacto tan cercano como los jugadores de futbol americano en cada jugada, esa es la configuración perfecta para extenderse”, concluyó Fauci.