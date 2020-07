El mariscal de campo de Packers, que cumplirá 37 años en diciembre de este 2020 y lleva 15 temporadas con Green Bay, delcaró en el podcast 10 Questions de The Ringer , su reacción el pasado 23 de abril.

"Me encanta el whisky, pero estaba tomando tequila. Recibí el mensaje, fui a la barra y me serví cuatro dedos (de tequila). Sabía que iba a ser una de esas noches, que la gente iba a llamar y preguntar si todo estaba bien. Y lo estaba".

Aaron Rodgers no negó que le disgustó la selección en el Draft por lo que Packers logró la temporada pasada de llegar a la Final de la Conferencia Nacional contra San Francisco 49ers.

"No me encantó la selección, sobre todo porque estuvimos a un partido de llegar al Super Bowl y creía que estábamos a un par de piezas de hacerlo, pero también entiendo que es un negocio".

El quarterback dejó abierta, de nueva cuenta, la posibilidad de no terminar su carrera en la NFL con Green Bay Packers, algo que realmente deseaba realizar, por lo que su futuro está en el aire .

"Lo entiendo. No tengo ningún resentimiento. ¿Me afectó? Sí. Quería jugar toda mi carrera en Green Bay, amo la ciudad, crecí aquí. Llegué a los 21, ahora tengo 36 y mucho cambió en eso. Lo entiendo y no me molesta", finalizó Aaron Rodgers en la entrevista.