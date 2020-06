Murales de Kobe en LA intactos pese a agitadas protestas raciales

Además, para cerrar el círculo, la viuda de Kobe compartió una imagen de cuando Kobe se sumó, mientras estaba como miembro activo de la NBA, a las protestas raciales con una camiseta con la leyenda 'No puedo respirar' (I can't breathe) que portó en Staples Center previo a un partido, luego de que el ciudadano Eric Garner, afroamericano, muriera asfixiado por un policía en Nueva York en 2014.

La publicación de la foto de Kobe en la cuenta de Instagram de Vanessa llevaba 1.7 millones de me gusta casi un día después de que la hizo, e iba acompañada con un mensaje.