Si bien el campeón de la NBa señaló que no volvería a entrar en pelea a través de Twitter con el mandatario de los Estados Unidos , no dejó pasar la oportunidad de atacarle por Instagram y llamar al voto.

LeBron James, quien encabeza el movimiento More Than Vote, quiere enseñarle a su comunidad que su voto es valioso.

“No voy y vengo con nadie. Y estoy seguro de que no entraré en un vaivén con ese tipo. Pero queremos algo mejor, queremos cambios en nuestra comunidad. Siempre hablamos de que queremos un cambio y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo", dijo James cuando, en entrevista con The New York Times.