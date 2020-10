El jugador de Los Angeles Lakers, LeBron James, prometió no participar en guerras en Twitter con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de las elecciones, pero dejó en claro que espera un cambio.

LeBron, quien encabeza el movimiento More Than Vote, quiere enseñarle a su comunidad que su voto es valioso.

“No voy y vengo con nadie. Y estoy seguro de que no entraré en un vaivén con ese tipo. Pero queremos algo mejor, queremos cambios en nuestra comunidad. Siempre hablamos de que queremos un cambio y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo", dijo James cuando, en entrevista con The New York Times, se le preguntó sobre cómo se relaciona su movimiento con las estrategias que utiliza Trump en Twitter.