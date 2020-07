Kyrie Irving apoyará a jugadoras de la WNBA

- Deben ser jugadoras activas que hayan decidido no jugar la temporada 2020

- Deben detallar los motivos de su decisión de no jugar

- No pueden recibir apoyo salarial de otra organización

- Cualquier exclusión médica debe estar relacionada con la pandemia de COVID-19

- Las jugadoras deben presentar sus solicitudes antes del 11 de agosto.