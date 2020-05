El silencio de Michael Jordan tras la muerte de George Floyd

Es indiscutible no aludir a Michael Jordan y pensar en sus logros deportivos, en sus campeonatos, en su facilidad de anotar puntos, en su capacidad de resolver en momentos de apremio, una imagen que se reforzó del legendario astro de los Chicago Bulls tras la proyección del documental The Last Dance, así como también es rápido asociar su nombre a una popular marca de ropa y zapatos deportivos, de eso no nos queda la menor de las dudas.