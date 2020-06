El ansiado plan de la NBA para reanudar y concluir la campaña

En el Oeste tienen boleto Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Utah Jazz. Solo dos equipos de este lado de la NBA no seguirán, y son los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors.

Wizards, Blazers, Pelicans, Kings, Spurs y Suns jugarán ocho partidos buscando un lugar en la Postemporada, enfrentándose todos contra todos y, aunque no está definido de manera oficial, el octavo lugar podría definirse en eliminatoria directa a un partido entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies contra los otros dos aspirantes para llegar a los Playoffs, que tendrían, si no hay cambios, el formato al que estamos habituados.