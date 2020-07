Dwight Howard: “No tiene sentido usar cubrebocas en la burbuja”

El centro de Los Angeles Lakers , Dwight Howard , fue acusado recientemente por no usar cubrebocas en la ‘burbuja’ de la NBA , pero el exseleccionado número 1 del Draft cree que las preocupaciones sobre su mala conducta están siendo desproporcionadas.

"Sería inútil que alguien dijera algo. Entiendo que estar fuera de la burbuja , la máscara es muy importante. Así que no diré que no es necesario. Pero como estamos aquí en esta burbuja, siento que estamos a salvo", agregó.

No parece que Howard enfrentará ninguna consecuencia por no cumplir con el protocolo de salud y seguridad de la NBA. El tres veces jugador defensivo del año no usó una máscara durante una sesión de Instagram Live en una fiesta de DJ aprobada por la liga el pasado fin de semana.