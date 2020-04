Aún sin fecha determinada, la NBA se prepara para el Draft

A solicitud de los jugadores universitarios, la NBA envía evaluaciones con un porcentaje de probabilidades de encajar en cinco categorías durante el reclutamiento colegial: lotería (entre las primeras 14 selecciones), primera ronda (selecciones 15 a 30), primera mitad de la segunda ronda (selecciones 31 a 45), segunda mitad de segunda ronda (46 a 60) y no seleccionado.

No es una ciencia exacta, pero la liga ha tenido bastante éxito: Desde 2016, basándose en su propia evaluación y retroalimentación que los 30 equipos comparten como parte del proceso, la NBA ha informado a 66 candidatos que son material de primera ronda y a otros 49 que no serían seleccionados. Acertaron el 89% de las proyecciones de primera ronda y el 96% respecto a los no reclutados.