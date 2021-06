Los Brooklyn Nets no desfallecieron tras la lesión de James Harden en el primer minuto y derrotaron 115-107 los Milwaukee Bucks este sábado en el arranque de las Semifinales de la Conferencia Este .

Los Nets, que derrotaron por un cómodo 4-1 a los Boston Celtics en la primera ronda, vieron partir a Harden de la cancha cuando no se había cumplido un minuto de juego.

"Es descorazonador", dijo el técnico de Nets, Steve Nash. "No sé si jugará el próximo partido, no tengo ni idea, pero es descorazonador que no jugara esta noche".