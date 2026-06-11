Mundial 2026 Ronald Koeman y su advertencia a Japón para el Mundial: "Somos Países Bajos" El timonel de la Naranja Mecánica sabe que el combinado Nipón los mira con respeto.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Ronald Koeman y el dardo para Japón de cara al Mundial: “Somos Países Bajos”

La Selección de Países Bajos ha sido blanco de críticas por la irregularidad que ha demostrado durante los meses recientes; sin embargo, el entrenador del conjunto europeo, Ronald Koeman, lanzó una poderosa advertencia a Japón, su primer rival en la Copa del Mundo.

Durante la conferencia de prensa tras su llegada a Kansas City, el director técnico del conjunto tulipán admitió que el equipo del ‘Sol Naciente’ es un rival de respeto, pero dejó en claro que los asiáticos no miran con desdén a los neerlandeses.

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"Los hemos analizado y sabemos que son un equipo fuerte. Son muy potentes físicamente y no será nada fácil. Nosotros creemos en nosotros mismos. Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos, así que ellos también nos respetarán. Será un partido difícil, pero estamos llenos de confianza”, declaró Koeman.

La ‘Naranja Mecánica’ llegó el martes a Estados Unidos para afinar detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo, aunque el capitán neerlandés, Virgil van Dijk ha admitido que les ha costado trabajo el adaptarse al clima norteamericano.

¿Cuándo se jugará el Países Bajos contra Japón?

La selección de Países Bajos debutará en la Copa del Mundo el próximo domingo 14 de junio cuando se enfrenten a Japón en la cancha del Estadio de Dallas como parte de las hostilidades del grupo F, en donde comparten el sector con Suecia y Túnez.

Hay que recordar que el equipo de Ronald Koeman sufrió la baja de Jurrien Timber debido a una lesión, por lo que deberán hacer ajustes con respecto a lo que tenían planeado para su debut contra el equipo del Sol Naciente.