Mundial 2026 Virgil van Dijk reveló al nuevo enemigo de Países Bajos: el calor El defensor reconoció que la adaptación al calor y humedad de Estados Unidos les está costando a días de su presentación en el Mundial.



Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

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Países Bajos llegó el martes a Kansas City para iniciar su concentración de cara a la Copa del Mundo, en donde el capitán de la escuadra europea, Virgil van Dijk, admitió que el clima es un factor que está afectando dentro de la escuadra del tulipán.

"Ya he vivido esto antes, sobre todo durante la pretemporada y en las giras internacionales. He estado en Estados Unidos, así como en varios lugares de Asia donde las condiciones son similares: calor, humedad y, sin duda, bastante duro bajo el sol.

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“Como ya dijo el seleccionador nacional: las condiciones son las mismas para todos los equipos. Hay que adaptarse rápidamente. A veces también hay que ajustar ligeramente el juego o la estrategia de partido, pero eso forma parte del proceso”, explicó el defensor del Liverpool.

Sobre las críticas que han recibido en semanas recientes por los malos resultados previo a la Copa del Mundo, Van Dijk admitió que han faltado los triunfos, pero confía en revertir la situación a partir de ahora.

"El ambiente se crea ganando partidos (…) Lo cierto es que hemos perdido dos de tres partidos. Obviamente, eso no es positivo. Sin embargo, en esos dos encuentros también hubo muchos momentos buenos”, concluyó el defensor.

¿Cuándo debutará Países Bajos en el Mundial 2026?

La selección neerlandesa debutará en la Copa del Mundo el próximo domingo 14 de junio cuando se enfrenten a Japón en la cancha del Estadio de Dallas como parte de las hostilidades del grupo F, en donde comparten el sector con Suecia y Túnez.

Hay que recordar que el equipo de Ronald Koeman sufrió la baja de Jurrien Timber debido a una lesión, por lo que deberán hacer ajustes con respecto a lo que tenían planeado para su debut contra el equipo del Sol Naciente.