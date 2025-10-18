Corea del Norte vs. México: horario y dónde ver el juego del Mundial Femenil Sub-17
La Selección Mexicana inicia hostilidades en el Grupo B de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA Sub-17 que se celebra en Marruecos.
Corea del Norte vs. México se juega este sábado en el Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, la novena edición de la competición, un torneo joven que comenzó en 2008 en Nueva Zelanda con las norcoreanas como las primeras campeonas de la historia.
Incluso, la Selección de Corea del Norte es la más ganadora en la corta historia del evento con tres títulos e incluso llega como la campeona defensora tras imponerse a España en República Dominicana 2024 en penales.
HORARIO Y DÓNDE VER EL COREA DEL NORTE VS. MÉXICO DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17
La mejor actuación de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 fue en Uruguay 2018 cuando llegó a la Final, pero la perdió 2-1 frente a España; el año pasado se fue sin victorias y con tres derrotas en la Fase de Grupos.
Además, se trata del primer Mundial Femenil Sub-17 que se disputa con 24 selecciones nacionales, se jugará del 17 de octubre al 8 de noviembre en Rabat, Marruecos.
El torneo se juega en seis grupos de cuatro equipos cada uno, clasifican los primeros lugares y los mejores cuatro segundos lugares a la fase de Octavos de Final.
- Cuándo es el Corea del Norte vs. México: el partido es el sábado 18 de octubre en el Mohammed VI Football Academy en Salé, Marruecos.
- A qué hora es el Corea del Norte vs. México: el inicio es a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Corea del Norte vs. México: sigue la transmisión en vivo de este partido de la Fase de Grupos del Mundial Femenil Sub-17 por la señal de TUDN y ViX en México.