Corea del Norte vs. México se juega este sábado en el Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, la novena edición de la competición, un torneo joven que comenzó en 2008 en Nueva Zelanda con las norcoreanas como las primeras campeonas de la historia.

Incluso, la Selección de Corea del Norte es la más ganadora en la corta historia del evento con tres títulos e incluso llega como la campeona defensora tras imponerse a España en República Dominicana 2024 en penales.

HORARIO Y DÓNDE VER EL COREA DEL NORTE VS. MÉXICO DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17

La mejor actuación de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 fue en Uruguay 2018 cuando llegó a la Final, pero la perdió 2-1 frente a España; el año pasado se fue sin victorias y con tres derrotas en la Fase de Grupos.

Además, se trata del primer Mundial Femenil Sub-17 que se disputa con 24 selecciones nacionales, se jugará del 17 de octubre al 8 de noviembre en Rabat, Marruecos.

El torneo se juega en seis grupos de cuatro equipos cada uno, clasifican los primeros lugares y los mejores cuatro segundos lugares a la fase de Octavos de Final.