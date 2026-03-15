    Liga MX

    ¡Diego Cocca manda mensaje a Luis Malagón y Marcel Ruiz!

    El director técnico del Atlas asegura que el futbolista ‘convive’ con las lesiones, una realidad y parte del trabajo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Diego Cocca manda mensaje a Malagón y Marcel Ruiz!

    El Atlas rescató en el último minuto el empate a un gol frente al Toluca, en lo que parecía otra victoria para los Diablos Rojos, pero antes del silbatazo final Víctor Ríos arruinó la celebración en el Nemesio Diez.

    El técnico de los Rojinegros, Diego Cocca, habló al finalizar el partido y aprovechó el momento para mandar un mensaje a los jugadores de la Selección Mexicana, L uis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, que se perderán la Copa del Mundo debido a lesiones.

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    El estratega aseguró que el jugador lamentablemente ‘convive’ con las lesiones, parte de la realidad y trabajo del futbolista. “Se procura que las lesiones sean lo menos grave posible, recuperarse rápido y jugar. Cuando hay este tipo de lesiones son desafortunadas y desearles fuerza a los muchachos es parte del trabajo y que vuelvan más fuerte, porque tienen mucha calidad”, destacó Cocca.

    Con respecto al partido, el argentino dio importancia al punto que se rescató, porque el objetivo es estar cerca. “Hoy un punto en esta cancha, con este rival le da al equipo mucha expectativa para competir y seguir reafirmando lo que viene”.

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