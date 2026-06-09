Mundial 2026 América anuncia partido amistoso ante LA Galaxy en pleno Mundial 2026

Por: Wendy Granados Síguenos en Google

Video América anuncia partido amistoso ante LA Galaxy en pleno Mundial 2026

La era de Guillermo Almada en el banquillo del América ya comienza a tomar forma. A pocos días de haber sido presentado como nuevo estratega azulcrema, el club anunció que disputará un amistoso internacional frente al LA Galaxy el próximo 11 de julio en el Dignity Health Sports Park de California, aún cuando se este jugando la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

El compromiso será una prueba importante para ambos equipos, pues el conjunto estadounidense lo utilizará como preparación para el regreso de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer (MLS) y las Águilas buscarán llegar en óptimas condiciones al arranque del Apertura 2026 de la Liga MX, programado oficialmente para el 16 de julio.

Antecedentes América vs. Galaxy

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Este enfrentamiento trae consigo un antecedente reciente entre ambos clubes y es que hace apenas ocho meses América y LA Galaxy se vieron las caras en el mismo escenario protagonizando un emocionante encuentro que terminó empatado 2-2.

Antes de ese compromiso, ambas escuadras se enfrentaron hace 11 años. El antecedente se remonta al 11 de julio de 2015, cuando ambos equipos se vieron las caras en un partido amistoso correspondiente a la International Champions Cup. En aquella ocasión, el conjunto angelino se quedó con la victoria por marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Robbie Keane y Alan Gordon.

Nueva era de Guillermo Almada en el América