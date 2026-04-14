Mexicanos en el Exterior Montes sorprende como el cuarto mejor goleador mexicano en Europa esta campaña El jugador del Lokomotiv Moscú supera a varios delanteros esta temporada y se coloca en el top cinco de goleadores mexicanos en Europa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gol de César Montes en empate de Lokomotiv ante Dynamo Majachkalá

El defensa mexicano del Lokomotiv Moscú, César Montes, se ha convertido en un goleador inesperado en el futbol de Europa esta temporada 2025-2026, pues sus números lo ubican entre los cinco mejores anotadores mexicanos considerando partidos de liga y copa.

Con cuatro goles en la Premier League de Rusia y siendo defensa, está ubicado arriba de delanteros como César Huerta, Stephano Carrillo y Santiago Giménez demostrando el buen momento que vive. Aunque hay que señalar que en el caso de Santi y el Chino, han pasado por periodos de inactividad por lesión.

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Montes ha marcado en sus últimos tres partidos de forma consecutiva. Esta temporada ya había anotado uno más. Todos han sido en partidos de liga, lo que le ha dado confianza al mexicano que seguramente será uno de los considerados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿QUIÉN ES EL MEXICANO CON MÁS GOLES ACTUALMENTE Y QUÉ PUESTO OCUPA CÉSAR MONTES?

El mejor goleador mexicano en Europa es Raúl Jiménez del Fulham quien tiene esta campaña 10 tantos entre liga y copas nacionales. Le siguen Armando León y Leonel Prieto, quienes juegan en el Rangers de Andorra y cuentan con con ocho y cinco goles respectivamente. Justo un escalón abajo está César Montes quien con varios partidos por delante esta temporada, amenaza con seguir aumentando su cuota.

El top cinco lo completan Orbelín Pineda y Julio Nava quienes también tienen cuatro. Más abajo está Stephano Carrillo quien tiene tres goles. Santiago Giménez suma uno con el Milan esta campaña y César Huerta anotó dos hasta antes de su lesión.

Goles de mexicanos en Europa (temporada 2025-2026):

Raúl Jiménez (Fulham | ING): 10

Armando León (Rangers | AND): 8

Leonel Prieto (Rangers | AND): 5

César Montes (Lokomotiv | RUS): 4

Orbelín Pineda (AEK | GRE): 4

Julio Nava (Rangers | AND): 4

Stephano Carrillo: (Dordrecht | PB): 3

Christopher Engelhart (Rangers | AND): 3

César Huerta (Anderlecht | BEL): 2

Santiago Giménez (Milan | ITA): 1

Rodrigo Huescas (Copenhague | DIN): 1