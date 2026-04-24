Mundial 2026 Un boleto para la Final del Mundial 2026 está en más de 2 millones de dólares en reventa De acuerdo al sitio oficial de reventa de la FIFA, esto debes desembolsar por una entrada para la Final en New York/New Jersey de la Copa del Mundo.



Video Boletos para la Final del Mundial 2026 se venden hasta en más de 2 millones de dólares en reventa

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y faltan menos de 50 días para que se dé la patada inicial en el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Banorte de la CDMX, edición que por primera vez tendrá 48 selecciones participantes y tres países sede.

Días atrás la FIFA anunció la última fase de venta de boletos para la Copa Mundial 2026 y señaló que las ventas van por buen rumbo pese a algunas disconformidades respecto al elevado precio de los boletos para los partidos mundialistas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de SKY Sports en Inglaterra, aún hay disponibilidad de entradas para la Final del Mundial 2026 que se disputará en New York/New Jersey el próximo 19 de julio, pero sorprendió el elevado precio que tienen en la reventa oficial de la FIFA.

ESTE ES EL PRECIO POR UN BOLETO PARA LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Hasta este viernes aún estaban disponibles cuatro lugares para la Final del Mundial 2026 a un precio por boleto de más de dos millones de dólares (2 millones 299 mil 998,85 dólares). También hay en otras secciones a precios menores, estos detrás de una de las porterías y con un costo de 16 mil 98 dólares.