    Mundial 2026

    Ucrania vs. Suecia | Horario y dónde ver el partido de Repechaje de la UEFA

    Inician los partidos de repechaje de la UEFA y Ucrania y Suecia jugarán la Semifinal en busca de llegar a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Así puedes ver el Repechaje B de cara al Mundial 2026

    Comienzan los encuentros del Repechaje del Mundial 2026 de la UEFA y uno de los encuentros que se darán con más intensidad será el que se lleve a cabo en el Estadio Ciudad de Valencia entre Ucrania vs. Suecia, dos equipos que en las cuatro ocasiones que se han enfrentado han repartido triunfos de dos por bando.

    Ucrania logró un espacio en el Repechaje europeo tras culminar como segundo lugar del Grupo D de la UEFA, donde acumuló tres victorias, un empate y dos derrotas, ambas ante Francia, para quedar por encima de los representativos de Islandia y Azerbaiyán.

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    Por su parte, Suecia quedó en cuarto lugar del Grupo B, donde no consiguió victoria alguna y acumuló dos empates y cuatro derrotas; sin embargo, a seguró su lugar en el repechaje debido a su liderato del Grupo C en la UEFA Nations League 2024/25.

    Cabe destacar que el repechaje europeo, con 16 selecciones, se disputará con semifinales y finales a partido único entre el 26 y 31 de marzo de 2026, por lo que el ganador de esta llave no tendrá su boleto directo al Mundial 2026, sino que deberá jugar un partido Final ante el vencedor del Polonia vs. Albania.

    HORARIO Y DÓNDE VER UCRANIA VS. SUECIA

    No te pierdas este importante encuentro del Repechaje de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de 2026 y aquí te decimos cuando, a qué hora y dónde verlo.

    • Cuando: Este encuentro podrás verlo el jueves 26 de marzo
    • Horario: A partir de la 1:45 pm de la Ciudad de México y a las 3:45 del Este, 2:45 pm del Centro y 12:45 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Podrás verlo a través de la señal de ViX en los Estados Unidos.
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