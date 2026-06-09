    Mundial 2026

    Super Fan Shoutout: FIFA lanza iniciativa para aparecer en pantallas del Mundial 2026

    Los fans podrán pagar para que sus nombres o los de un ser querido aparezcan en las pantallas de los Estadios del Mundial 2026.

    Por:
    Javier Carmona
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    La Copa del Mundo del 2026 está en su cuenta regresiva y la FIFA no deja de sorprender a los aficionados. Y es que recientemente anunció un nuevo producto llamado Super Fan Shoutout, con el cual los hinchas podrán hacer que su nombre o el de algún ser querido aparezca en las pantallas LED de los estadios mundialistas.

    La nueva acción de la FIFA ha causado polémica en las redes sociales, ya que mientras algunos fanáticos valoran la oportunidad de que su nombre aparezca en las pantallas, otros lamentan que el organismo busque recaudar más fondos con esta medida.

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    ¿Cómo funciona y cuánto cuesta el Super Fan Shoutout?


    El nuevo producto lo puedes contratar a través de la página web de la FIFA, donde está disponible por la cantidad de 79 dólares (1,377 pesos mexicanos) por un Shoutout individual.

    La FIFA detalló que el aficionado puede contratar el servicio, aunque ello no quiere decir que pasará en automático, ya que primero será sometido a una revisión por parte del organismo previo al duelo elegido.

    En caso de que el mensaje sea aprobado, se proyectará en las pantallas LED de los estadios. El producto ofrece que, además del nombre, el aficionado también pueda mostrar su nacionalidad que representa.

    Asimismo, se ofrece la opción de personalizar el mensaje, ya que puedes elegir el partido, el estadio y la fecha en la que quieras que tu mensaje aparezca en la pantalla. El organismo busca que esta nueva activación ayude a los aficionados a vivir una experiencia “única e inolvidable”.

    Se agota el México vs. Sudáfrica


    Se dio a conocer que se agotaron los espacios para aparecer en las pantallas del Estado Ciudad de México en el partido entre México y Sudáfrica, compromiso que será el inaugural en la Copa del Mundo del 2026.

    No obstante, el resto de los partidos aún tienen espacios disponibles, aunque se espera que estos vayan a menos conforme avancen los días y suba el fervor de la Copa del Mundo.

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