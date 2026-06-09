Mundial 2026 Mundial 2026: Decretan 'home office' por inauguración; ¿para quienes aplica? La medida busca mejorar las condiciones de movilidad en la Ciudad de México este jueves cuando se llevará a cabo la ceremonia inaugural y el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Decretan 'home office' y suspensión de clases por inauguración

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el cual se establece la suspensión de clases y trabajo a distancia este jueves 11 de junio por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dicho decreto tiene la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad para los habitantes de la Ciudad de México, así como de los visitantes por lo que se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales, solo para este jueves cuando también se enfrentan la Selección Mexicana y Sudáfrica.

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La medida va dirigida a trabajadores de la administración pública federal, el sector privado y estudiantes. No obstante, habrá algunas excepciones por las que no aplicará esta medida.

¿QUIÉNES SI PODRÁN TRABAJAR A DISTANCIA EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL Y QUIÉNES NO?

Para las dependencias públicas se instruyó la implementación de trabajo a distancia para los trabajadores. También se oficializó la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Previamente la UNAM ya había anunciado la suspensión de actividades.

En tanto que quienes quedan excluidos de estas medidas serán los trabajos relacionados con servicios de salud, seguridad nacional, seguridad pública, control migratorio, operación de transporte, telecomunicaciones, energía, agua y programas sociales.