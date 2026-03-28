Mundial 2026 ¡Selección de Mauritania provoca desmanes por playeras albicelestes! Al término del partido entre Argentina que derrotó 2-1 a Mauritania, sus futbolistas se empujan entre ellos por un recuerdo albiceleste.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Selección de Mauritania provoca desmanes por playeras albicelestes!

Los compromisos por la Fecha FIFA continúan y este día la Selección de Argentina derrotó 2-1 a Mauritania en el estadio de la Bombonera, la casa de Boca Juniors. La albiceleste se complicó el encuentro y en un error defensivo vino el gol de los africanos.

El astro argentino, Leo Messi, entró de cambio en el complemento, pero no anotó gol. El inmueble registró un lleno para ver a su selección que acudirá a la próxima Copa del Mundo a defender su título que obtuvo en Catar, de la mano de Leo Messi.

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Con el silbatazo final, la persona más buscada en el terreno de juego fue precisamente el futbolista de Inter Miami. Jugadores visitantes y aficionados que estaban en el terreno de juego buscaban un recuerdo o foto con el astro argentino.

La situación no terminó ahí, ya que futbolistas de Mauritania se plantaron afuera del vestidor de Argentina, en búsqueda de alguna playera, algún recuerdo del compromiso que jugaron.