Mundial 2026 Repechaje UEFA: Macedonia del Norte, por la revancha mundialista ante Dinamarca El cuadro macedonio busca concretar lo que no pudo lograr hace cuatro años en Catar 2022.

Video Repechaje UEFA: Macedonia del Norte enfrenta a Dinamarca por la revancha mundialista

La Selección de Macedonia del Norte alista su revancha de cara a su primer partido de Repechaje de la UEFA con la esperanza de lograr lo que no pudo hace cuatro años en Catar 2022.

Una vez más, el combinado macedonio llega como el menos favorito al partido del jueves 26 de marzo ante Dinamarca con la esperanza de avanzar a la Final de la Ruta D en busca de un boleto al Mundial de 2026.

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Pese al papel de víctima, Macedonia cuenta con un historial favorable de sorpresas en repescas mundialistas tal y como lo hizo hace cuatro años ante Italia, a la que eliminó para después ver su sueño frustrado en el juego decisivo ante Portugal.

De ganar una vez más, Macedonia deberá enfrentar al ganador del cruce entre República Checa e Irlanda el martes 31 para averiguar de una vez por todas a la selección que se unirá al Grupo A integrado por México, Sudáfrica y Corea del Sur.

LEYENDA DE MACEDONIA APLAUDE PAPEL DE MENOS FAVORITOS ANTE DINAMARCA

Darko Pancev, leyenda de la Selección de Macedonia del Norte, considera que país puede derrotar a Dinamarca para mantener el sueño mundialista vivo a poco menos de tres meses del Mundial 2026.

"Dinamarca es la favorita y la presión la tienen ellos, quizás les resulte difícil justificar llegar al juego de esa manera. Nosotros tenemos nada que perder y como sucedió en Palermo a lo mejor podemos sorprenderlos.

"Si llegamos a ganar, creo que Irlanda sería un rival más a modo para nosotros, porque República Checa juega con un estilo más creativo.