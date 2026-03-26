Mundial 2026 Bolivia avanza y así queda la llave B del repechaje mundialista Bolivia derrotó 2-1 a Surinam y avanzó en la llave B del repechaje. Ahora enfrentará a Irak el 31 de marzo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | Bolivia vence a Surinam para aún aspirar al Mundial 2026

En ocho minutos la selección de Bolivia le dio vuelta a un partido que, por momentos, se veía perdido, pero con la victoria de 2-1 ante Surinam, la llave B del repechaje intercontinental quedó confirmada.

El equipo sudamericano mantiene las esperanzas vivas y ahora su siguiente compromiso será ante Irak en el Estadio Monterrey para definir al conjunto que avance a la Copa Mundial 2026.

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Surinam dejó ver momentos interesantes, pero no logró sostener el ritmo durante todo el encuentro. Se puso al frente al arranque de la segunda mitad, pero la casta y la historia futbolera boliviana afloraron para poner a este equipo en la siguiente fase.

¿Cuándo y dónde se jugará el Irak vs. Bolivia?

Bolivia se enfrentará a Irak en un duelo decisivo que se disputará el próximo 31 de marzo en el Estadio Monterrey, donde estará en juego el boleto al Mundial.

El equipo boliviano llegará con confianza tras su reciente victoria, pero consciente de que Irak representa un rival complicado que también busca hacer historia en el escenario internacional.

De hecho, los asiáticos ya se encuentran en la Sultana del Norte desde hace unos días para aclimatarse y seguramente habrán hecho apuntes de lo que arrojó el resultado de Bolivia.

Con este cruce definido, la llave B entra en su fase más importante, donde solo uno podrá mantenerse, sellar su pase y darle una alegría a toda su nación.

¿En qué grupo mundialista estará ubicado el ganador de la llave B?

El sorteo mundialista del pasado mes de diciembre arrojó que el ganador de esta llave, es decir, quien se imponga entre Irak y Bolivia, inmediatamente estará ubicado en el Grupo I de la Copa del Mundo junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.