Mundial 2026 Surinam, la selección más 'europea' para el Repechaje al Mundial 2026 El cuadro de Concacaf solo cuenta con tres jugadores nacidos en su país, el resto son neerlandeses.

Video Repechaje Mundial 2026: Surinam tiene más jugadores nacidos en Países Bajos

La selección de Surinam que buscará su boleto a la Copa del Mundo en el Repechaje al Mundial 2026, está conformada por su mayoría jugadores nacidos en Paíes Bajos.

De cara al partido ante Bolivia este jueves en Monterrey, el técnico Henk ten Cate decidió convocar a 26 jugadores con una curiosa coincidencia.

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SURINAM Y SU ESTILO NEERLANDÉS



La historia señala a Surinam como colonia de Países Bajos bajo el nombre de Guayana Holandesa, por lo que al conseguir su independencia en 1975, muchos habitantes mantienen la posibilidad de la doble nacionalidad.

Este es el caso de los jugadores de la selección de Surinam, que de los 26 convocados al Repechaje Intercontinental, solo tres son nacidos en territorio nacional y el resto en los Países Bajos.

Los nombres de los nacidos en Surinam son: Dion Malone, Myenty Abena y Gleofilo Vlijter, además de que cuentan con un futbolista nacido en Bélgica, Denzel Jubitana, uno de sus mejores elementos de la actualidad.

En su momento, figuras como Edgar Davids, Clarence Seedorf o Patrick Kluivert nacieron en Surinam, pero defendieron a los Países Bajos a nivel internacional.

De los 26 citados, solo dos juegan fuera de Europa: Shaquille Pinas (Arabia Saudita) y Djavan Anderson (Emiratos Árabes Unidos), el resto está entre las ligas top 10 del Viejo Continente.

En las últimas semanas, Surinam reforzó su plantilla para buscar su primera Copa del Mundo al naturalizar a Joël Piroe y Melayro Bogarde, quienes realizaron el One Time Switch ante la FIFA.