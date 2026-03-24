Mundial 2026 Repechaje Mundial 2026: Selecciones que podrían debutar en la Copa del Mundo La cifra de equipos debutantes en el Mundial 2026 podría elevarse hasta nueve.

Video Selecciones que buscan clasificar a su primer Mundial en el Repechaje

Con la ampliación a 48 selecciones en el Mundial 2026, podría haber hasta nueve equipos debutantes en la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá del próximo 11 de junio al 19 de julio.

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán ya tienen su lugar asegurado en la Fase de Grupos del Mundial 2026 y cinco selecciones más podrían unirse a ellos en esta fecha FIFA de marzo.

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Y es que, en el Repechaje Intercontinental, Nueva Caledonia y Surinam buscarán hacer historia y lograr su primera calificación a una Copa del Mundo.

Nueva Caledonia necesita vencer a Jamaica para enfrentar a RD Congo en la Final de la llave 1 en el Estadio Guadalajara. Mientras que Surinam tendrá que derrotar a Bolivia para medirse en la Final de la llave 2 a Irak en el Estadio Monterrey. El ganador de cada llave clasificará a la Fase de Grupos del Mundial 2026.

En el Repechaje UEFA, Albania, Kosovo y Macedonia del Norte son las selecciones que buscan calificar a su primera Copa del Mundo.

Albania forma parte de la Ruta B donde tendrá vencer a Polonia y después al ganador del duelo entre Ucrania y Suecia para estar en el Mundial 2026.

Kosovo podría ser la selección más joven en clasificar a una Copa del Mundo al afiliarse a FIFA en 2016. El combinado kosovar deberá derrotar a Eslovaquia en la Ruta C y después imponerse al ganador del Turquía vs. Rumanía para meterse a la Fase de Grupos.

Macedonia del Norte podría ser uno de los rivales de México en el Mundial 2026 si vence a Dinamarca y después derrota al ganador de la serie entre Chequia y República de Irlanda.