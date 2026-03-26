Mundial 2026 Así se definen los desempates en el repechaje para el Mundial 2026 Así se define el repechaje: prórroga y penales rumbo al Mundial.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Este es el criterio de desempate en el repechaje para el Mundial 2026

Esta semana el balón vuelve a rodar a nivel internacional con el repechaje mundialista, donde se va a definir a las últimas seis selecciones invitadas a la máxima justa del futbol.

En México, las ciudades de Guadalajara y Monterrey están de gala con sus respectivas selecciones internacionales ya instaladas. En Europa es el mismo caso, donde 16 conjuntos disputan solo cuatro boletos.

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Para el repechaje mundialista no hay una segunda oportunidad. Todo es a partido único, el ganador avanza y el perdedor se queda sin aspiraciones.

¿Cómo se definirán los empates en el repechaje mundialista?

Debido a ello, los criterios de desempate son bastante sencillos. Al no haber juegos de ida y vuelta, aquí los goles a favor o tantos de visitante no cuentan. Tampoco hay una tabla general donde se defina al ganador por puntos acumulados o algo parecido.

Si un partido del repechaje termina empatado, el reglamento de FIFA es claro y establece que, si luego de los 90 minutos reglamentarios no hay un ganador, viene el tiempo extra con dos tiempos de 15 minutos. Si la igualada persiste, viene la tanda de penales.

Tanto en el repechaje de UEFA como en el intercontinental, hay fase de semifinales y una final, en donde se van a producir estos criterios.

La selección que sea la ganadora de sus respectivas llaves será la que asista a la Copa Mundial 2026 y estará ubicada en el grupo en el que ya fue sorteada desde diciembre pasado.



¿Cuáles son los primeros partidos del repechaje?

26 de marzo