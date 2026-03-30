Mundial 2026 Repechaje Mundial 2026: Boletos agotados para el Congo vs. Jamaica en Guadalajara Se vendieron las 45 mil localidades del Estadio Guadalajara para el duelo definitivo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Final Repechaje del Mundial 2026: Se agotan boletos para el Congo vs. Jamaica

El comité organizador de la Copa Mundial 2026 con sede en Guadalajara informó que los boletos están agotados para el encuentro del Repechaje Intercontinental entre Congo y Jamaica de este martes.

Mediante sus redes sociales, los organizadores publicaron una imagen donde indican que ya no hay boletos. Es decir, se vendieron los 45 mil tickets asignados para este encuentro en el Estadio Guadalajara que definirá un lugar en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegan Congo y Jamaica al último juego del repechaje mundialista?

El equipo de Jamaica llega al encuentro motivado luego de su victoria del jueves anterior por 1-0 ante Nueva Caledonia, mientras que el Congo arriba descansado.

Los africanos llegaron desde hace días a la Perla Tapatía para aclimatarse y tomar nota de lo que fue justamente el primer choque de donde saldría su rival.

El ganador de la llave se ubicará inmediatamente en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Hay que recordar que Jamaica no asiste a un Mundial desde la edición de Francia 1998, mientras que el Congo lo hizo por última vez en Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire.

¿A qué hora y dónde ver el juego Congo vs. Jamaica?



República Democrática del Congo vs. Jamaica - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.