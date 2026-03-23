Mundial 2026 Repechaje 2026: Prohíben playeras de futbol en concierto en Guadalajara de Los Fabulosos Cadillacs La agrupación argentina se presentará un día antes del juego entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Video Prohíben playeras de futbol en concierto previo al Repechaje en Guadalajara

Las redes sociales explotaron tras darse a conocer la prohibición de playeras de equipos de futbol a los asistentes del concierto de Los Fabulosos Cadillacs que se llevará a cabo en la ciudad de Zapopan, Jalisco, ciudad cercana a Guadalajara, un día antes del partido de repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia y Jamaica.

El Auditorio Telmex, donde se llevará a cabo el concierto de la agrupación argentina el martes 25, publicó un polémico comunicado en el que amenaza con no dejar entrar a todo aquel que lleve puesto un jersey de futbol.

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"No se permitirá el ingreso con playeras de futbol. En caso de incumplimiento, se negará el acceso sin posbilidad de reembolso", se lee en el gráfico compartido vía redes sociales.

El anuncio, que no detalla si se trata de una petición de la agrupación o si forma parte de las políticas del inmueble y que fue eliminado minutos después, generó polémica entre los internautas quienes tacharon la medida como discriminatoria e ilegal.

No es la primera vez que la agrupación o el inmuble imponen una medida así de polémica, ya que en 2023 sucedió lo mismo cuando Los Fabulosos Cadillacs se presentaron en el mismo inmueble en 2023.