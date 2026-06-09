Mundial 2026 Del himno simple a los megaespectáculos: la evolución de las inauguraciones mundialistas Las ceremonias de inauguración y los protocolos en los Mundiales son de los momentos más vistos. ¿Cómo han ido evolucionando?

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video Del himno simple a los megaespectáculos: la evolución de las inauguraciones mundialistas

Desde el primer Mundial celebrado en Uruguay en 1930 hasta la edición histórica de 2026, las ceremonias de inauguración y los protocolos de FIFA han cambiado tanto como el propio fútbol.

Lo que empezó siendo un acto sencillo y cargado de patrotismo se ha convertido en un espectáculo global que mezcla cultura, música y tecnología para captar la atención de millones de personas.

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CÓMO HAN CAMBIADO LOS PROTOCOLOS DE LOS MUNDIALES DESDE 1930 HASTA 2026

En 1930 todo era mucho mas austero. No hubo los shows y grandes artistas que tenemos hoy en día, no porque no los hubiera, sino que ahora vivimos un 'boom' en el mundo del espectáculo.

El primer Mundial de la historia arrancó el 13 de julio con dos partidos simultáneos. No fue hasta el 18 de julio cuando se vivió la ceremonia inaugural en el Estadio Centenario de Montevideo.

Hubo un desfile de selecciones, palabras de Jules Rimet (tercer presidente de la FIFA) y poco más, pues el protagonismo se reservó para el balón, a pesar de coincidir con el centenario de la independencia uruguaya.

Fue justo en México 1970 donde se incorporaron desfiles más vistotos, trajes regionales y elementos folclóricos que reflejaban la identidad del país anfitrión.

El gran salto llego en los años 90, y sobre todo, en los 2000, cuando se popularizaron las grandes producciones de televisión y la llegada del internet.

En esta Copa Mundial de Fútbol 2026, no sólo habra una, sino tres ceremonias de inauguración. Se estima que los actos durarán 30 minutos cada uno y tendrán su propio estilo dependiendo del país.

HIMNOS NACIONALES Y CANCIONES OFICIALES ICÓNICAS DE LOS MUNDIALES

Los himnos nacionales siguen siendo uno de los momentos más emotivos del protocolo. Escucharlos antes de cada partido, con las banderas ondeando, genera una tensión y un respeto que pocos deportes igualan.

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Pero si hablamos de música que realmente ha marcado época, hay que hablar de las canciones oficiales. Desde 1990 se convirtieron en auténticos hits globales.

Un'estate italiana (1990) de Edoardo Bennato y Gianna Nannini sigue siendo el himno de toda una generación italiana.

sigue siendo el himno de toda una generación italiana. La Copa de la Vida (1998) de Ricky Martin explotó en todo el planeta.

explotó en todo el planeta. Waka Waka (2010) de Shakira es, para muchos, la más universal y pegajosa de todas.