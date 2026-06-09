Historial de México en partidos inaugurales de Copa del Mundo
México tendrá la oportunidad de inaugurar una octava Copa Mundial de Futbol, cuando reciba a Sudáfrica, algo que ninguna selección ha concretado.
La Selección Mexicana de futbol jugará por octava ocasión un partido inaugural de Copa del Mundo. El Tri tuvo la oportunidad de abrir la Copa del Mundo en Uruguay 1930, donde perdió ante Francia 4-1.
De ahí a la fecha en otras siete ocasiones, la Selección Mexicana ha tenido este honor con diversos resultados. Solo empates y derrotas acompañan el historial de México en partidos inaugurales en Copa de Mundo.
Victorias, empates y derrotas: el récord completo de El Tri en debuts
México no conoce la victoria cuando le ha tocado la oportunidad de abrir un Mundial. Cinco derrotas, por dos empates.
Ante Sudáfrica, el próximo jueves, podría ser la primera ocasión que el Tri le brinde a su afición un triunfo, para abrir el certamen.
Ninguna selección en el mundo ha tenido la oportunidad de abrir una Copa del Mundo en ocho ocasiones.
Goles, rivales y rivalidades en los estrenos de México
- Uruguay 1930 | Francia 4-1 México
- Brasil 1950 | Brasil 4-0 México
- Suiza 1954 | Brasil 5-0 México
- Suecia 1958 | Suecia 3-0 México
- Chile 1962 | Brasil 2-0 México
- México 1970 | México 0-0 URSS
- Sudáfrica 2010 | Sudáfrica 1-1 México
- Mundial 2026 | México ?-? Sudáfrica