Portugal 2026 Rafael Leao corre riesgo de perderse el debut de Portugal en el Mundial 2026 El delantero puede ser sancionado por conducta violenta tras la agresión a Roberto Martínez.

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El golpe de Rafael Leao a Roberto Martínez en el partido amistoso de Portugal vs. Chile, puede salirle caro al delantero lusitano de cara al Mundial 2026.

El puñetazo del jugador del Milan puede ser investigado de oficio por el Comité Disciplinario de la FIFA, por lo que puede tener una sanción importante para la Copa del Mundo.

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"Primera prueba superada. Respecto a mi expulsión, simplemente quería proteger a mi compañero y no tenía intención de perjudicar al rival. Gracias a todos los aficionados portugueses que estuvieron allí, el ambiente fue increíble. ¡Sigamos adelante juntos!".

¿Por qué pueden sancionar a Rafael Leao?



Si bien las expulsiones en partidos amistosos se pagan en duelos de la misma índole y no en oficiales, solo hay una posibilidad que eso pueda pasar para el Mundial 2026.

Si FIFA ve la agresión más allá del partido amistoso, Rafael Leao puede tener de dos a tres partidos de sanción, lo que le haría estar sin opciones de jugar el torneo veraniego en sus primeros partidos.

Portugal jugará un amistoso más ante Nigeria, ahí puede pagar Rafa Leao la sanción inicial, pero si es mayor por la FIFA, entonces se perdería el Portugal vs. RD Congo en Houston el 17 de junio.