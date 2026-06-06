Mundial 2026 Mundial 2026: Portugal batalla ante Chile rumbo a la Copa del Mundo Cristiano Ronaldo anota, pero su gol no cuenta en un partido que acabó con los ánimos encendidos antes de la Copa del Mundo.

Video Resumen | ¡Portugal se impone en un duelo caliente! Chile reaccionó tarde y cayó en el amistoso

La Selección de Portugal tuvo su penúltimo partido antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en juego amistoso frente a Chile en Lisboa y logró con un triunfo apurado.

Marcador de 2-1 para la escuadra de las 'Quinas' en un compromiso que se volvió un tanto dramático y también, subido de temperatura, ya que ambas escuadras tuvieron encontronazos y hasta hubo bronca. También las expulsiones estuvieron a la orden del día.

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Cristiano Ronaldo, astro de Portugal, anotó en el cotejo, aunque su gol fue invalidado, pero CR7 fue suficiente para empujar a su equipo que abrió el marcador a los 58' por conducto de Gonçalo Guedes.

Bruno Fernandes extendió la ventaja a los 72', pero la escuadra chilena, que no clasificó a la Copa del Mundo, opuso cierta resistencia y logró descontar el marcador ya en la compensación por conducto de Lucas Cepeda.