Mundial 2026: Portugal batalla ante Chile rumbo a la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo anota, pero su gol no cuenta en un partido que acabó con los ánimos encendidos antes de la Copa del Mundo.
La Selección de Portugal tuvo su penúltimo partido antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en juego amistoso frente a Chile en Lisboa y logró con un triunfo apurado.
Marcador de 2-1 para la escuadra de las 'Quinas' en un compromiso que se volvió un tanto dramático y también, subido de temperatura, ya que ambas escuadras tuvieron encontronazos y hasta hubo bronca. También las expulsiones estuvieron a la orden del día.
Cristiano Ronaldo, astro de Portugal, anotó en el cotejo, aunque su gol fue invalidado, pero CR7 fue suficiente para empujar a su equipo que abrió el marcador a los 58' por conducto de Gonçalo Guedes.
Bruno Fernandes extendió la ventaja a los 72', pero la escuadra chilena, que no clasificó a la Copa del Mundo, opuso cierta resistencia y logró descontar el marcador ya en la compensación por conducto de Lucas Cepeda.
Al conjunto dirigido por Roberto Martínez le queda un duelo ante Nigeria antes de su debut mundialista que será el próximo 17 de junio en Houston ante Congo.