Mundial 2026 Papa León XIV recuerda enseñanza del futbol previo al inicio del Mundial 2026 El sumo pontifice se pronunció con un mensaje en redes sociales a propósito del inicio del arranque de la justa mundialista con un par de mensajes reflexivos.



Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Papa León XIV envía mensaje de unidad previo a la inauguración del Mundial 2026

El Papa León XIV se pronunció a través de sus redes sociales para dejar un mensaje en vísperas de la inauguración del Mundial 2026 en donde destacó una de las enseñanzas que deja el futbol.

El sumo pontífice recordó que este deporte recuerda la importancia del apoyo entre las personas y el trabajo en conjunto. "Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos.

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El futbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida.

Por otra parte también hizo un llamado a la comunidad cristiana en donde recordó la importancia de ser bondadoso, amable y compasivo con los demás.

"El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado.

¿CUÁNDO ES LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?