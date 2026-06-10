Mundial 2026 Posible XI de México vs Sudáfrica: predicciones para el inaugural Mundial 2026 Javier Aguirre tendrá una dura tarea para plasmar el cuadro titular para el debut mundialista.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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A lo largo de estos últimos meses la Selección Mexicana ha tenido partidos de preparación, en los que Javier Aguirre, técnico del Tri ha usado diferentes jugadores y no fue contundente al momento de poner a su once inicial de cara al partido inaugural.

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Se espera que el Vasco salga con el mejor once posible para el duelo ante los africanos, partiendo con un solo delantero, un 4-3-3, que sería así:

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Las dudas de Javier Aguirre: los titulares más probables

Los jugadores que parece ser indiscutibles para Javier Aguirre serían, Raúl Rangel en el arco, en la defensa Johan Vásquez y Jesús Gallardo, en el medio campo Brian Gutiérrez y en la delantera Raúl Jiménez.

Por otro lado, las dudas serían si ocupar a Edson Álvarez como defensa central o como mediocampista de contención o en dado caso a Erik Lira, además en la lateral derecha podría hacer un cambio de Jorge Sánches por Israel Reyes, en la ofensiva podría haber un cambio entre Julián Quiñones y Alexis Vega.

La alineación más reciente de la Selección Mexicana

En el partido más reciente de México ante Serbia en Toluca, Javier Aguirre ocupó a los siguientes futbolistas.