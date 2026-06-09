Mundial 2026 Koeman manda indirecta al Arsenal por lesión de Jurriën Timber El entrenador de la escuadra tulipán dio su dosis de responsabilidad a los Gunners por la baja de uno de sus jugadores.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Ronald Koeman lanza dardo al Arsenal por lesión de Jurrien Timber

Ronald Koeman, entrenador de la selección de Países Bajos, lamentó la lesión del defensor Jurrien Timber, quien causó baja de la Copa del Mundo por una dolencia en la ingle, por lo que admitió que el Arsenal tuvo una dosis de responsabilidad de esta situación.

El zaguero rompió concentración de la escuadra tulipán después del amistoso contra Uzbekistan en donde ganaron por marcador de 2-1, por lo que el timonel decidió reemplazarlo con Lutsharel Geertruida.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Ronald Koeman dejó en claro que parte de la responsabilidad de que Timber no estuviera en buenas condiciones recae en el Arsenal, quien lo utilizó en la Final de la Champions League contra el Paris Saint Germain.

"No se puede culpar al club, era la final de la Champions, y tampoco quiero hacerlo, pero claro, eso no ha ayudado.

"Si tuviéramos que jugar un solo partido, quizá podría, pero un torneo con partidos cada dos días es imposible. No está en forma y sigue con molestias; eso no se recupera rápido", explicó en conferencia de prensa.

¿Cuándo debutará Países Bajos en el Mundial 2026?