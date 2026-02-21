Fechas y horarios de los juegos de Países Bajos en el Mundial 2026
Países Bajos disputará su 12ª Copa Mundial de la FIFA como cabeza del Grupo F.
La selección neerlandesa selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 4-0 a Lituania en Ámsterdam, resultado que le permitió encabezar su grupo en las eliminatorias europeas y confirmar una campaña invicta rumbo a la fase final.
El equipo dirigido por Ronald Koeman llegará al torneo con la intención de competir por los primeros lugares y acercarse a un título que históricamente ha estado cerca, pero que aún no ha conseguido.
Países Bajos y su reto en el Grupo F
La Naranja Mecánica encabeza el Grupo F junto a Japón, Túnez y el vencedor del repechaje europeo entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.
Uno de los referentes del seleccionado es Virgil van Dijk, capitán del equipo, uno de los mejores defensores del planeta y pieza clave tanto en Países Bajos como en Liverpool.
El conjunto neerlandés ha construido buena parte de su solidez desde la defensa y el mediocampo, con futbolistas que compiten principalmente en la Premier League.
Calendario completo de Países Bajos en la fase de grupos
Calendario completo de Países Bajos en la fase de grupos
Países Bajos disputará sus tres encuentros del Grupo F en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.
Domingo 14 de junio de 2026
● Países Bajos vs. Japón en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET
Sábado 20 de junio de 2026
● Países Bajos vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET
Jueves 25 de junio de 2026
● Túnez vs. Países Bajos en Estadio Kansas City a las 17:00 MX y 19:00 ET