Mundial 2026 Países Bajos derrota a Uzbekistán en último amistoso antes del Mundial 2026 Holanda debutará en el Mundial ante Japón, mientras que los uzbekos se medirán ante Colombia.

Video Países Bajos derrota a Uzbekistán previo a sus debuts en el Mundial

Las selecciones de Países Bajos y Uzbekistán se enfrentaron en su último juego de preparación antes de sus respectivos debuts en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Con un clima muy caluroso, los dos combinados que estarán en el Mundial 2026 se citaron en Nueva York para ajustar y limar detalles a tres días del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

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El marcador tardó 29 minutos en estrenarse gracias a una clara barrida y falta en el área de Uzbekistán que el árbitro no dudó en marcar rápidamente. Cody Gakpo se encargó de cobrar la pena máxima y lo hizo de gran forma para el 1-0.

Sergeev empataba en tiempo de compensación para Uzbekistán, pero dos goles más de Países Bajos en los últimos momentos del partido le dieron el triunfo a los 'tulipanes'.

Pero Gakpo, nuevamente de penal al 98, le daba la victoria a los Países Bajos que debutará en el Mundial en el Grupo F ante Japón, mientras que Uzbekistán lo hará en el Grupo K ante Colombia.

Calendario completo de Países Bajos en la fase de grupos

Países Bajos disputará sus tres encuentros del Grupo F en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

Países Bajos vs. Japón en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET

a las Sábado 20 de junio de 2026

Países Bajos vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET

a las Jueves 25 de junio de 2026

Túnez vs. Países Bajos en Estadio Kansas City a las 17:00 MX y 19:00 ET

Calendario completo de Uzbekistán en la fase de grupos

Uzbekistán disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes oficiales de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

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