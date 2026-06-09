Mundial 2026 Los veteranos lideran el Mundial: habrá récord de jugadores +40 Cristiano Ronaldo, Memo Ochoa y Manuel Neuer encabezan la lista histórica de futbolistas mayores de 40 años, en la Copa del Mundo.



Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo. Imagen Mexsport/Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá algo nunca visto en la historia del torneo al reunir a un número sin precedentes de futbolistas mayores de 40 años.

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Durante este mundial, ocho jugadores de esta edad fueron convocados para disputar el certamen que dará inicio el próximo jueves 11 de junio, superando la cifra acumulada de las 22 ediciones anteriores.

E ntre los nombres más destacados aparecen Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes, gracias a su profesionalismo y vigencia competitiva, han logrado extender sus carreras al máximo nivel.

A ellos se suman figuras como Manuel Neuer con Alemania, quien volverá a defender el arco alemán tras superar lesiones que pusieron en duda su continuidad, Edin Dzeko con Bosnia, Fernando Muslera con Uruguay y el guardameta escocés Craig Gordon.

Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa harán historia en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Guillermo Ochoa, de 40, se convertirán en dos de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

El portugués buscará ampliar su legado el próximo 16 de junio ante Hungría, tras haber anotado en cinco mundiales distintos, mientras que el mexicano intentará seguir escribiendo su propia historia con el Tricolor en el encuentro inaugural frente a República Checa el próximo 11 de junio.

¿Quién será el jugador más veterano del Mundial 2026?

El escocés Craig Gordon será el futbolista de mayor edad en la justa mundialista con 43 años.