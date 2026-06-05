Cristiano Ronaldo presume su entrenamiento previo al Mundial 2026
El atacante portugués publicó en sus redes como se prepara para la justa mundialista.
Cristiano Ronaldo se está poniendo a punto junto a la selección de Portugal para encarar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y ante esto el atacante presumió parte de su entrenamiento.
A través de sus redes sociales CR7 publicó un video donde se aprecia su práctica de tiros libres. En dicha publicación se ve a un Cristiano Ronaldo disfrutar del entrenamiento ya que en todo momento luce una sonrisa.
Cabe recordar que Cristiano Ronaldo busca llegar a los 1000 goles, al momento suma 973, y en el Mundial buscará acercarse a esa cifra récord.
CR7 y Portugal están en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 y previo a su debut en la justa veraniega el combinado lusitano sostendrá dos partidos amistosos, ante Chile y Nigeria para después viajar a los Estados Unidos.
Portugal inicia su camino en l a Copa del Mundo frente al Congo el próximo 17 de junio, para después medirse con Uzbekistán y Colombia, todo como parte del grupo K.