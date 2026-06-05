    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo presume su entrenamiento previo al Mundial 2026

    El atacante portugués publicó en sus redes como se prepara para la justa mundialista.

    Por:Raúl Martínez
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    Video ¡En llamas! Así se prepara Cristiano Ronaldo para el Mundial

    Cristiano Ronaldo se está poniendo a punto junto a la selección de Portugal para encarar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y ante esto el atacante presumió parte de su entrenamiento.

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    A través de sus redes sociales CR7 publicó un video donde se aprecia su práctica de tiros libres. En dicha publicación se ve a un Cristiano Ronaldo disfrutar del entrenamiento ya que en todo momento luce una sonrisa.

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    Cabe recordar que Cristiano Ronaldo busca llegar a los 1000 goles, al momento suma 973, y en el Mundial buscará acercarse a esa cifra récord.

    CR7 y Portugal están en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 y previo a su debut en la justa veraniega el combinado lusitano sostendrá dos partidos amistosos, ante Chile y Nigeria para después viajar a los Estados Unidos.

    Portugal inicia su camino en l a Copa del Mundo frente al Congo el próximo 17 de junio, para después medirse con Uzbekistán y Colombia, todo como parte del grupo K.

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