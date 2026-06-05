Mundial 2026 Cristiano Ronaldo presume su entrenamiento previo al Mundial 2026 El atacante portugués publicó en sus redes como se prepara para la justa mundialista.

Video ¡En llamas! Así se prepara Cristiano Ronaldo para el Mundial

Cristiano Ronaldo se está poniendo a punto junto a la selección de Portugal para encarar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y ante esto el atacante presumió parte de su entrenamiento.

A través de sus redes sociales CR7 publicó un video donde se aprecia su práctica de tiros libres. En dicha publicación se ve a un Cristiano Ronaldo disfrutar del entrenamiento ya que en todo momento luce una sonrisa.

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Cabe recordar que Cristiano Ronaldo busca llegar a los 1000 goles, al momento suma 973, y en el Mundial buscará acercarse a esa cifra récord.

CR7 y Portugal están en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 y previo a su debut en la justa veraniega el combinado lusitano sostendrá dos partidos amistosos, ante Chile y Nigeria para después viajar a los Estados Unidos.