    Mundial 2026

    Rey Felipe VI recibe invitación de Claudia Sheinbaum al Mundial 2026

    La presidenta de México señaló que se hizo extensiva la invitación a todos los países del mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: ¿Por qué invitó Claudia Sheinbaum al Rey Felipe VI de España?

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó sobre la invitación al Rey Felipe VI de España para el Mundial 2026 que confirmó el Palacio de la Zarzuela, la residencia privada de la familia real española.

    En su habitual conferencia de La Mañanera, la mandataria mexicana recalcó que más que ser una sola invitación, se mandaron cartas a todos los países del mundo.

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    "Gabriela Cuevas (representante del Gobierno federal ante la FIFA para el Mundial) envió a todos los países del mundos, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial, y ahí estaba el Rey de España, pero son todos los países con los que México tiene relación", puntualizó la presidenta mexicana.

    ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026, PARTIDO EN MÉXICO


    Cabe recordar que España está en el Grupo H del Mundial 2026 junto a Uruguay, Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde, pero La Furia Roja tendrá partido en Guadalajara ante los charrúas el 26 de junio.

    Asimismo, la selección española tiene programado un partido amistoso en Puebla, aunque sin rival, ya que el que se anunció de España vs. Chile fue cancelado y ahora se analiza que el sinodal pueda ser Perú.

    La Casa Real, de acuerdo a fuentes, fue quien reveló la invitación al Rey Felipe VI en las últimas horas, donde detalló un poco del texto recibido en la carta enviada.

    "El Mundial 2026 constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

    Las fuentes señalaron que la carta de Sheinbaum tiene fecha del 3 de febrero y fue recibida el pasado 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela.

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