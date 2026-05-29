Mundial 2026 Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá toman medidas ante el Ébola Frente a la propagación del virus del Ébola, los países sede del evento emiten un comunicado en conjunto sobre medidas a considerar.

Por: Emmanuel R. Marroquín Síguenos en Google

Video El comunicado conjunto de los países sede del Mundial 2026 ante al Ébola

El motivo es la propagación del virus del Ébola, con casos en aumento y una preocupación global que apunta a una pandemia que, en caso de ser así, las medidas de salud y restricciones de viaje deberán ser fortalecidas.

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“Estados Unidos, México y Canadá han anunciado medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer el virus del Ébola.

“Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al tiempo que se mantiene el flujo de viajes y el comercio entre nuestras fronteras.

“La salud y la seguridad de todas las personas en la región siguen siendo nuestra máxima prioridad mientras damos la bienvenida al mundo a Norteamérica”, se lee en el comunicado emitido por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, sedes del Mundial 2026.

México ya tomó algunas restricciones en días pasados luego de frenar el ingreso a pasajeros internacionales que hayan estado en las últimas tres semanas en Uganda, Sudán del Sur y República Democrática de Congo.