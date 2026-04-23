Mundial 2026 FIFA ve inviable propuesta de Trump de cambiar a Irán por Italia en el Mundial El organismo respondió ante las intenciones del gobierno de Estados Unidos de hacer este ajuste.

Video Mundial 2026: FIFA responde a propuesta de cambiar a Irán por Italia

La propuesta del gobierno de Donald Trump de cambiar a Irán por Italia para el Mundial 2026 ya tuvo respuesta por parte de la FIFA en las últimas horas.

Se informó en las útlimas horas que Paolo Zampolli, enviado por parte del presidente de los Estados Unidos, puso sobre la mesa la posibilidad de ese ajuste rumbo a la Copa del Mundo que está a 49 días de inaugurarse.

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FIFA responde a propuesta de Trump



De acuerdo a información publicada este jueves por el medio EL PAÍS, de España, ya hubo reacción por parte de la FIFA a la propuesta del gobierno de Estados Unidos, comandado por Donald Trump.

El diario español reporta que la respuesta por parte del organismo va de la mano con las últimas declaraciones de Gianni Infantino, donde afirmó que confía en la participación de Irán sin problema alguno.

"Fuentes de la FIFA afirmaron a este periódico que la sugerencia impulsada desde la Administración Trump tiene todos los visos de resultar inviable. Sobre todo porque, aunque Irán no acudiera a la gran cita, algo poco probable, la selección que le relevaría tendría que salir de su misma confederación, la asiática.

"En ese caso, la sustituta sería Emiratos Árabes Unidos, que perdió en la última ronda de Asia una eliminatoria contra Irak.

Cabe recordar que Italia no clasificó a una Copa del Mundo por tercera ocasión de manera consecutiva al perder en penales ante Bosnia y Herzegovina en el Repechaje UEFA a la justa veraniega.

En una casi hipotético de que se llegara a dar esta que Irán no participe en la Copa Mundial FIFA, el Grupo G donde están Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, esperaría resolución de la FIFA para conocer a su último integrante.