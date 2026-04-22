    Mundial 2026

    Enviado de Donald Trump propuso a FIFA el cambio de Irán por Italia en el Mundial

    Los italianos quedaron fuera de forma reglamentaria y deportiva a manos de Bosnia y Herzegovina.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Enviado de Donald Trump propone a FIFA incluir a Italia por Irán en el Mundial

    La Selección de Italia quedó fuera del Mundial 2026 tras perder el repechaje de la UEFA frente a Bosnia y Herzegovina en la serie de penaltis el pasado marzo, sumando así su tercera ausencia en la Copa del Mundo.

    Por otro lado, la Selección de Irán no ha declinado su participación en la justa mundialista, pero si solicitó mover sus juegos de sede de Estados Unidos a México, esto debido a los conflictos bélicos en los que están involucrados, FIFA ya lo descartó.

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    Este día resaltó que un enviado de la Casa Blanca de Estados Unidos planteó a la FIFA la posibilidad de sustituir a Irán por Italia en el Mundial 2026.

    “Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró el enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, al Financial Times.

    Por el momento la FIFA o su presidente Gianni Infantino no han hecho alguna declaración al respecto, pero se espera que se vuelva a dar una negativa de parte del máximo organismo del futbol.

    En una casi hipotético de que se llegara a dar esta modificación, Italia tomaría el lugar de Irán en el Grupo G, donde enfrentaría a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

    Video Italia y sus fracasos en los Mundiales
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