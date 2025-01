El tiempo hacia el Mundial 2026 no se detiene ; 2025 es el año en el que las eliminatorias hacia esta Copa del Mundo de la FIFA continúan así como la celebración del sorteo para conocer la Fase de Grupos en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el territorio mexicano rumbo al magno evento futbolístico a nivel internacional, pues de acuerdo a reportes, Monterrey no será sede para albergar el sorteo del Mundial 2026 .

Fue Alejandro Hütt Host City Manager de la ciudad de Monterrey, quien confirmó que no será sede del sorteo del Mundial 2026 a realizarse en diciembre próximo, luego de que fuera una de las finalistas.

“No nos va a dar la sede del sorteo. FIFA ya nos comunicó a nosotros y a Vancouver que están tomando una decisión por otro camino. No va a ser Monterrey, no va a ser Vancouver; seguramente va a ser otra ciudad d Estados Unidos que no es sede mundialista.